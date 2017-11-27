Рамос призвал "Реал" подписать игрока "Манчестер Юнайтед"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос потребовал от руководства своего клуба укрепить состав команды.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний защитник призвал президента "сливочных" Флорентино Переса приложить все усилия, чтобы приобрести голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, "Реал" определился с трансферными приоритетами на январь. | soccernews.ru