Рамос призвал "Реал" подписать игрока "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридсерхио рамосфлорентино пересманчестер юнайтеддавид де хеа

Рамос призвал "Реал" подписать игрока "Манчестер Юнайтед"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос потребовал от руководства своего клуба укрепить состав команды.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний защитник призвал президента "сливочных" Флорентино Переса приложить все усилия, чтобы приобрести голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, "Реал" определился с трансферными приоритетами на январь. | soccernews.ru

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