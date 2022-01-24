Рамос прокомментировал дебютный гол в составе ПСЖ
Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча 22-го тура Лиги 1 против "Реймса" (4:0).
Испанец полностью отыграл указанную встречу и отличился в ней дебютным голом.
"Очень рад нашей победе. Здорово, что я впервые вышел в старте, да ещё и забил. Это награда за проделанную работу. Счастлив, что отыграл 90 минут. Мне нравится слышать болельщиков в домашних матчах. Рад, что впервые забил за ПСЖ. Надеюсь, в будущем голов будет ещё больше.
Важно улучшить физическую форму, чтобы показать лучшую версию себя. Я долго не играл, а поле - это мой дом. Счастлив вернуться. Только на поле мне хорошо. Сначала мне было трудно, но я нашёл баланс. Психологически я в порядке", - сказал Рамос.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13