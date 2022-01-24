Рамос прокомментировал дебютный гол в составе ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча 22-го тура Лиги 1 против "Реймса" (4:0).

Испанец полностью отыграл указанную встречу и отличился в ней дебютным голом.

"Очень рад нашей победе. Здорово, что я впервые вышел в старте, да ещё и забил. Это награда за проделанную работу. Счастлив, что отыграл 90 минут. Мне нравится слышать болельщиков в домашних матчах. Рад, что впервые забил за ПСЖ. Надеюсь, в будущем голов будет ещё больше.

Важно улучшить физическую форму, чтобы показать лучшую версию себя. Я долго не играл, а поле - это мой дом. Счастлив вернуться. Только на поле мне хорошо. Сначала мне было трудно, но я нашёл баланс. Психологически я в порядке", - сказал Рамос.

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