Рамос прокомментировал отсутствие главного тренера сборной Испании на матче с Мальтой

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Рамос прокомментировал отсутствие главного тренера сборной Испании на матче с Мальтой

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос высказался об информации о том, что главный тренер национальной команды Луис Энрике не сможет присутствовать на матче с Мальтой.

Ранее сообщалось, что Энрике не сможет посетить матч сборной Испании из-за срочных семейных обстоятельств. 

"Мы очень сожалеем о новостях. Надеемся, все в порядке. Команда с вами до конца.Тренер, мы очень сожалеем о новостях. Мы надеемся, что все будет хорошо. Знайте, что команда с вами до самого конца.

Семья - это святое. Мы выиграем для вас", - написал Рамос в твиттере.

Матч Мальта - Испания состоится сегодня, 26 марта. Начало - в 22:45 (мск). 

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