Рамос прокомментировал результат матча "Реала" с "Бетисом"
Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался о победном матче 3-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (3:2).
"Мы были заряжены на то, чтобы вернуться в игру после неудачных 30 минут. Ключ к успеху в том, чтобы быстро сравнять счет после перерыва. Я уверен, что соперник испытывал неприятные эмоции из-за работы судей", - цитирует Рамоса Marca.
Отметим, футболист забил победный гол в этой встрече. "Реал" с 4 баллами занимает 5 место в турнирной таблице.
А еще: Серхио Рамос принес "Реалу" победу над "Бетисом"| http://soccernews.ru
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