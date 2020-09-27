Рамос прокомментировал результат матча "Реала" с "Бетисом"

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Рамос прокомментировал результат матча "Реала" с "Бетисом"

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался о победном матче 3-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (3:2).

"Мы были заряжены на то, чтобы вернуться в игру после неудачных 30 минут. Ключ к успеху в том, чтобы быстро сравнять счет после перерыва. Я уверен, что соперник испытывал неприятные эмоции из-за работы судей", - цитирует Рамоса Marca.

Отметим, футболист забил победный гол в этой встрече. "Реал" с 4 баллами занимает 5 место в турнирной таблице.

А еще: Серхио Рамос принес "Реалу" победу над "Бетисом"| http://soccernews.ru
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