Рамос прокомментировал скандальное заявление Роналду

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Рамос прокомментировал скандальное заявление РоналдуКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал скандальное заявление своего бывшего партнера по команде Криштиану Роналду, который этим летом ушел в туринский "Ювентус".

"Я не знаю, о чем говорил Криштиану Роналду, но мы - большая семья. Это и было ключом к нашему успеху", - приводит слова 32-летнего защитника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним,  агент Модрича намерен добиться трансфера своего клиента в "Интер". | soccernews.ru

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