Рамос прокомментировал скандальное заявление Роналду

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал скандальное заявление своего бывшего партнера по команде Криштиану Роналду, который этим летом ушел в туринский "Ювентус".

" Я не знаю, о чем говорил Криштиану Роналду, но мы - большая семья. Это и было ключом к нашему успеху ", - приводит слова 32-летнего защитника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, агент Модрича намерен добиться трансфера своего клиента в "Интер". | soccernews.ru