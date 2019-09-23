Рамос прокомментировал слухи о возможном возвращении Моуринью в "Реал"

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Рамос прокомментировал слухи о возможном возвращении Моуринью в "Реал"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о слухах, сватающих Жозе Моуринью на тренерский мостик "сливочных" вместо Зинедина Зидана.

"Разговоры о других тренерах неуважительны по отношению к нам. Мы с Зиданом, несмотря на последние результаты. Команда понимает, что впереди долгий путь. Одна неудача, и все уже начинают обсуждать некий кризис. У вас ещё будет время поговорить о проблемах. А сейчас успокойтесь и дайте людям поработать. В среду нас ждёт очередной матч", - приводит слова Рамоса AS.

"Реал" по итогам пяти туров делит лидерство в Примере с "Атлетиком" из Бильбао. В активе команды 3 победы и 2 ничьи.

А в Лиге Чемпионов "бланкос" стартовали провально, проиграв в гостях ПСЖ со счётом 3:0.

Контракт Зидана с королевским клубом рассчитан до 2022 года, а его возможное увольнение обойдётся мадридцам в 80 миллионов евро.

Не пропустите: Рамос одержал 400-ю победу в составе "Реала". | http://soccernews.ru
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