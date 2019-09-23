Рамос прокомментировал слухи о возможном возвращении Моуринью в "Реал"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о слухах, сватающих Жозе Моуринью на тренерский мостик "сливочных" вместо Зинедина Зидана.
"Разговоры о других тренерах неуважительны по отношению к нам. Мы с Зиданом, несмотря на последние результаты. Команда понимает, что впереди долгий путь. Одна неудача, и все уже начинают обсуждать некий кризис. У вас ещё будет время поговорить о проблемах. А сейчас успокойтесь и дайте людям поработать. В среду нас ждёт очередной матч", - приводит слова Рамоса AS.
"Реал" по итогам пяти туров делит лидерство в Примере с "Атлетиком" из Бильбао. В активе команды 3 победы и 2 ничьи.
А в Лиге Чемпионов "бланкос" стартовали провально, проиграв в гостях ПСЖ со счётом 3:0.
Контракт Зидана с королевским клубом рассчитан до 2022 года, а его возможное увольнение обойдётся мадридцам в 80 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0