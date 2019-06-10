Рамос прокомментировал трансфер Азара в "Реал"

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Рамос прокомментировал трансфер Азара в "Реал"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о своём отношении к трансферу бельгийского вингера Эдена Азара из "Челси" в королевский клуб.

"Думаю, это отличная покупка. Азар является игроком мирового класса. Хороший вариант, чтобы усилить команду", - цитирует испанского защитника Goal.com.

Напомним, что "Реал" купил 28-летнего Азара за 146 миллионов евро с учётом бонусов. Футболист заключил с "бланкос" контракт до 2024 года.

Не пропустите: "Реал" может представить Азара без номера. | http://soccernews.ru 
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