Рамос прокомментировал трансфер Азара в "Реал"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о своём отношении к трансферу бельгийского вингера Эдена Азара из "Челси" в королевский клуб.

"Думаю, это отличная покупка. Азар является игроком мирового класса. Хороший вариант, чтобы усилить команду", - цитирует испанского защитника Goal.com.

Напомним, что "Реал" купил 28-летнего Азара за 146 миллионов евро с учётом бонусов. Футболист заключил с "бланкос" контракт до 2024 года.

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