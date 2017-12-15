Рамос прокомментировал возможное отстранение сборной Испании от ЧМ-2018

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Рамос прокомментировал возможное отстранение сборной Испании от ЧМ-2018

Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о возможном запрете сборной Испании на участие в Чм-2018.

"Чемпионат мира без Испании? Я в это не верю" - приводит слова Рамоса Marca.

Также Рамос прокомментировал предстоящий финал Клубного Чемпионата Мира, где "сливочные" встретятся с "Гремио".

"Нужно играть аккуратно, однако на кону титул. Это отличный шанс снова стать победителями Клубного Чемпионата Мира, и мы хотим вернуться домой с еще одним трофеем" - заявил Рамос.

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