Рамос прокомментировал возможный переход Левандовски в "Реал"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал возможный переход в его клуб форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

" Мы привыкли к его игре. Мы знаем его уже несколько лет. Может ли он перейти в " Реал"? Этот вопрос следует обсуждать вам, журналистам. Но, конечно же, Левандовски - один из лучших нападающих в мире ", - цитирует 32-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" потерял ключевого защитника на ответный матч с "Баварией". | soccernews.ru