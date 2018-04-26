Рамос прокомментировал возможный переход Левандовски в "Реал"

Теги реал мадридсерхио рамосроберт левандовскибавария мюнхен

Рамос прокомментировал возможный переход Левандовски в "Реал"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал возможный переход в его клуб форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

"Мы привыкли к его игре. Мы знаем его уже несколько лет. Может ли он перейти в "Реал"? Этот вопрос следует обсуждать вам, журналистам. Но, конечно же, Левандовски - один из лучших нападающих в мире", - цитирует 32-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" потерял ключевого защитника на ответный матч с "Баварией". | soccernews.ru

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