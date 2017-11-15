Рамос прокомментировал возможный приход Аррисабалаги в "Реал"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал возможный приход в его клуб голкипера "Атлетико" из Бильбао Кепы Аррисабалаги.
"Аррисабалага в "Реале"? Посмотрим. Впереди - длинный сезон. Такие слухи обычно появляются летом. Он - отличный вратарь, молодой, с большим потенциалом и хорошими перспективами", - цитирует 31-летнего бека El Mundo Deportivo.
Напомним, Рамос порекомендовал Пересу подписать игрока сборной Испании. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4