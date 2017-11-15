Рамос прокомментировал возможный приход Аррисабалаги в "Реал"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал возможный приход в его клуб голкипера "Атлетико" из Бильбао Кепы Аррисабалаги.

"Аррисабалага в "Реале"? Посмотрим. Впереди - длинный сезон. Такие слухи обычно появляются летом. Он - отличный вратарь, молодой, с большим потенциалом и хорошими перспективами", - цитирует 31-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Рамос порекомендовал Пересу подписать игрока сборной Испании. | soccernews.ru