Рамос прокомментировал возможный приход в "Реал" Конте

Теги реал мадридсерхио рамосантонио конте

Рамос прокомментировал возможный приход в "Реал" КонтеКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал возможный приход в свой клуб известного итальянского тренера Антонио Конте.

"Конте? Я уже говорил это раньше. Управление командой иногда более важно, нежели тактические знания. Мы выиграли все с тренерами, которые все это прекрасно знают", - приводят слова 32-летнего защитника королевского клуба Don Balon.

Напомним,  подписание "Реалом" контракта с Конте находится под угрозой срыва. | soccernews.ru

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