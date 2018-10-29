Рамос прокомментировал возможный приход в "Реал" Конте

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал возможный приход в свой клуб известного итальянского тренера Антонио Конте.

"Конте? Я уже говорил это раньше. Управление командой иногда более важно, нежели тактические знания. Мы выиграли все с тренерами, которые все это прекрасно знают ", - приводят слова 32-летнего защитника королевского клуба Don Balon.

Напомним, подписание "Реалом" контракта с Конте находится под угрозой срыва. | soccernews.ru