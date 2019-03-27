Рамос прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"

Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал, что думает о возвращении в клуб главного тренера Зинедина Зидана. Об этом сообщает As.

"Это может помочь клубу изменится. Вместе с Зиданом мы испытали невероятные эмоции. Его возвращение - отличная возможность для многих игроков. Я не участвовал в принятие решения о его возвращении. Некоторые считают, что я завлек Зидана в клуб", - сказал Рамос.

Напомним, Зидан вернулся в "Реал" в начале марта. Мадридский клуб занимает 3 место в турнирной таблице Примеры, набрав 53 очка.

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