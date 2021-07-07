Жоржиньо высказался о решающем пенальтив матче с Испанией
Фото: инстаграм Жоржиньо/Автор неизвестен
Хавбек сборной Италии и "Челси" Жоржиньо высказался после победы над сборной Испании в полуфинале Евро-2020.
"Нам было тяжело играть против отличной команды, которая заставила нас очень много бегать. Мы знали, что придется терпеть, но верили до конца. Мне кажется, мы заслужили победу.
Италия никогда не сдается, мы всегда верим. Этот чудесный состав заслуживает всего наилучшего, потому что мы вместе терпим, играем, смеемся, шутим. Как и во всех семьях, иногда случаются споры, но мы всегда вместе".
О решающем пенальти
"Забив, ты чувствуешь, как груз падает с плеч! Я старался забыть обо всем и сконцентрироваться на том, что отрабатывал на тренировках. Потом я сделал глубокий вдох и пробил", – сказал Жоржиньо в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, что основное время матче завершилось ничьей со счетом 1:1, а в серии пенальти итальянцы выиграли со счетом 4:2 и вышла в финал Евро-2020, где встретятся с победителем пары Англия - Дания.
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