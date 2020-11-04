Рамос прокомментировал юбилейный гол за "Реал"

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Рамос прокомментировал юбилейный гол за "Реал"

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал свой юбилейный гол в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ с "Интером" (3:2). В этой встрече испанец забил 100 мяч за "сливочных".

"Личные рекорды вторичны, но всегда хочется забивать, если эти мячи помогают команде выигрывать. Надеюсь, что в будущем мне удастся забить еще парочку важных мячей", - передает слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

34-летний Рамос в нынешнем сезоне провел за "Реал" девять матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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