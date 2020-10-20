Рамос пропустил тренировку "Реала" перед матчем с "Шахтёром"

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Рамос пропустил тренировку "Реала" перед матчем с "Шахтёром"

Как и ожидалось, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет с "Шахтёром" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

По информации AS, 34-летний испанец пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку из-за проблем с коленом. Поэтому его участие в поединке с "горняками" крайне маловероятно.

Скорее всего, Рамос пожертвует игрой ЛЧ ради субботнего Эль Класико.

Матч "Реал" - "Шахтёр" состоится в среду в 19:55 по московскому времени.

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