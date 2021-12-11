Рамос пропустит четвёртую игру ПСЖ подряд

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Рамос пропустит четвёртую игру ПСЖ подряд

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос снова не может помочь своей команде. 

Звёздный испанец из-за проблем со здоровьем не попал в заявку на матч 18-го тура Лиги 1 против "Монако".

35-летний футболист тренируется по индивидуальной программе и должен вернуться в строй на следующей неделе.

После перехода в ПСЖ прошлым летом Рамос провёл всего 1 матч, пропустив несколько месяцев из-за травм.

Игрок после дебюта за парижан 28 ноября не принимал участие в играх с "Ниццей" (0:0), "Лансом" (1:1) и "Брюгге" (4:1).

Не пропустите: Рамос назвал самого приятно человека в своей карьере. | http://soccernews.ru
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