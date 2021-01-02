Рамос пропустит матч с "Сельтой": названа причина

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Рамос пропустит матч с "Сельтой": названа причина

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не поможет своей команде в матче 17-го тура Примеры против "Сельты".

34-летний футболист не попал в заявку "сливочных" на игру из-за проблем с желудком, сообщает Marca.

Матч "Реал" - "Сельта" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Рамос забил 3 гола и сделал 1 ассист в 16 встречах.

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