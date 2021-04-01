Рамос пропустит матчи против "Ливерпуля" и "Барселоны"

Фото: Твиттер @realmadrid

Официальный сайт "Реала" опубликовал новость о том, что у капитана команды Серхио Рамоса новое повреждение.

Игрок получил травму икроножной мышцы. По данным журналиста Хосе Луиса Санчеса, восстановление игрока займет примерно месяц.

Таким образом, Рамос будет вынужден пропустить обе встречи с "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов и матч Ла Лиги против "Барселоны", который намечен на 10 апреля.

Сам испанец подтвердил эту информацию в своем Инстаграм, написав, что "больнее всего от того, что он не сможет помочь команде в важнейших матчах сезона".

Напомним, День Дурака в Испании отмечают 28 декабря.