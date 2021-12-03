Рамос пропустит второй матч ПСЖ подряд
Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос снова не может помочь своей команде, сообщает Football Espana.
35-летний футболист не сыграет с "Лансом" в 17-м туре чемпионата Франции из-за мышечной усталости.
Ранее испанец пропустил поединок с "Ниццей" (0:0) по аналогичной причине.
После перехода в ПСЖ прошлым летом Рамос провёл всего 1 матч, пропустив несколько месяцев из-за травм.
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|Анжер
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|12
|Бордо
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|Нант
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|Метц
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