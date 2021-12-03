Рамос пропустит второй матч ПСЖ подряд

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Рамос пропустит второй матч ПСЖ подряд

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос снова не может помочь своей команде, сообщает Football Espana.

35-летний футболист не сыграет с "Лансом" в 17-м туре чемпионата Франции из-за мышечной усталости.

Ранее испанец пропустил поединок с "Ниццей" (0:0) по аналогичной причине.

После перехода в ПСЖ прошлым летом Рамос провёл всего 1 матч, пропустив несколько месяцев из-за травм.

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