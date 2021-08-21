Рамос просил Анчелотти помочь ему продлить контракт с "Реалом"

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Рамос просил Анчелотти помочь ему продлить контракт с "Реалом"

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник Серхио Рамос пытался остаться в мадридском "Реале" с помощью Карло Анчелотти, утверждает Marca.

По сведениям издания, после объявления о назначении итальянца на пост главного тренера "сливочных" с ним связался 35-летний футболист, попросивший повлиять на ситуацию с его контрактом.

Анчелотти в ходе телефонного разговора дал понять Рамосу, что тому нужно решать подобные вопросы с президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

В итоге звёздный испанец покинул "Реал" на правах свободного агента и заключил соглашение с ПСЖ.

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