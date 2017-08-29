Рамос просит болельщиков не освистывать Пике

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Рамос просит болельщиков не освистывать ПикеЗащитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос обратился к болельщикам с просьбой поддержать Жерара Пике.

Напомним, что фанаты сборной освистывают защитника "Барселоны" за его провокационное поведение.

"Надеюсь, ни один игрок сборной, включая Пике, не будет освистан болельщиками сборной. Нужно проявлять уважение ко всем футболистам, которые вызываются в национальную команду", - сказал он.

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