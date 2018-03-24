Рамос провёл 150-й матч за сборную Испании

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в товарищеском матче против национальной команды Германии.

Эта игра стала для 31-летнего футболиста 150-й в составе "Фурии Рохи" и по этому показателю он уступает только Икеру Касильясу (167).

Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года, в 150 матчах он забил 13 голов. Чемпион Мира 2010 года, чемпион Европы 2008 и 2012 года. | http://soccernews.ru