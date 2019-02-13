Рамос провел юбилейный матч за "Реал"
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос провел свой 600-й матч за королевский клуб, сообщает AS.
Юбилейным для него стал первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (0:0, идет первый тайм).
Рамос занимает седьмое место в истории королевского клуба по числу проведенных матчей. Больше него за "Реал" сыграли только Фернандо Йерро и Франсиско Хенто (по 601 игре), Сантильяна (645), Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).
32-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года и выиграл с клубом 20 трофеев. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|23
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|Севилья
|23
|37
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|Хетафе
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|6
|Алавес
|23
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|Бетис
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|8
|Валенсия
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|Реал Сосьедад
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|31
|10
|Эйбар
|23
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|Леганес
|23
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|12
|Эспаньол
|23
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|Атлетик Бильбао
|23
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|Реал Вальядолид
|23
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|16
|Сельта Виго
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|24
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|Жирона
|23
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