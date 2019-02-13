Рамос провел юбилейный матч за "Реал"

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Рамос провел юбилейный матч за "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос провел свой 600-й матч за королевский клуб, сообщает AS.

Юбилейным для него стал первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (0:0, идет первый тайм).

Рамос занимает седьмое место в истории королевского клуба по числу проведенных матчей. Больше него за "Реал" сыграли только Фернандо Йерро и Франсиско Хенто (по 601 игре), Сантильяна (645), Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

32-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года и выиграл с клубом 20 трофеев. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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