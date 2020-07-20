Рамос провёл юбилейный матч за "Реал"

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Рамос провёл юбилейный матч за "Реал"

Центральному защитнику Серхио Рамосу покорилась отметка в 650 сыгранных матчей в составе мадридского "Реала".

Юбилейной для звёздного испанца стала игра 38-го тура Примеры против "Леганеса" (2:2).

По числу проведённых встреч действующий капитан "сливочных" занимает четвёртое место в истории клуба после Мануэля Санчиса (710), Икера Касильяса (725) и Рауля (741).

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В 650 матчах он забил 97 голов и сделал 39 ассистов.

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