Рамос провел жесткий разговор с игроками "Реала"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос провел собрание с партнерами по команде, сообщает AS.
По сведениям издания, встреча прошла без членов тренерского штаба. Рамос жестко поговорил с игроками, попросив их приложить максимум усилий, чтобы занять второе место в чемпионате Испании.
"Тот, кто не намерен отдаваться команде полностью, то может уйти вместе с Солари", - сказал Рамос.
Напомним, что в течение недели "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов.
После 26 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, на пять очков отставая от идущего вторым "Атлетико".
Не пропустите: Президент "Реала" Перес провёл встречу с Серхио Рамосом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22