Рамос провел жесткий разговор с игроками "Реала"

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Рамос провел жесткий разговор с игроками "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос провел собрание с партнерами по команде, сообщает AS.

По сведениям издания, встреча прошла без членов тренерского штаба. Рамос жестко поговорил с игроками, попросив их приложить максимум усилий, чтобы занять второе место в чемпионате Испании.

"Тот, кто не намерен отдаваться команде полностью, то может уйти вместе с Солари", - сказал Рамос.

Напомним, что в течение недели "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов.

После 26 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, на пять очков отставая от идущего вторым "Атлетико".

Не пропустите: Президент "Реала" Перес провёл встречу с Серхио Рамосом. | http://soccernews.ru

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