Рамос прояснил своё будущее в "Реале"

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Рамос прояснил своё будущее в "Реале"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос дал понять, что связывает своё будущее с королевским клубом.

"Я никогда не думал об уходе, ведь я хочу играть за эту команду. Нам нужно прийти к согласию по новому контракту. Думаю, проблем с этим не возникнет", - приводит слова 34-летнего футболиста El Chiringuito.

Напомним, что соглашение центрального защитника со "сливочными" истекает следующим летом.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 650 матчей, забил 97 голов и сделал 39 ассистов.

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