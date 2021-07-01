Рамос ради ПСЖ отказал двум клубам АПЛ

Фото: инстаграм Серхио Рамоса

Экс-игрок "Реала" Серхио Рамос принял решение перебраться в ПСЖ.

Как сообщает RMC Sport, 35-летний игрок имел два предложения из АПЛ, одного из которых более выгодное, чем у ПСЖ. Однако Рамос отдал предпочтение французскому клубу.

Ранее сообщалось, что Рамос заключит с парижанами контракт на два года.

Рамос покинул "Реал" в качестве свободного агента после 16 лет в клубе.

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