Рамос ради ПСЖ отказал двум клубам АПЛ

Теги псжсерхио рамос

Рамос ради ПСЖ отказал двум клубам АПЛ Фото: инстаграм Серхио Рамоса

Экс-игрок "Реала" Серхио Рамос принял решение перебраться в ПСЖ.

Как сообщает RMC Sport, 35-летний игрок имел два предложения из АПЛ, одного из которых более выгодное, чем у ПСЖ. Однако Рамос отдал предпочтение французскому клубу.

Ранее сообщалось, что Рамос заключит с парижанами контракт на два года.

Рамос покинул "Реал" в качестве свободного агента после 16 лет в клубе.

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