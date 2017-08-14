Рамос раскритиковал судейство в матче с "Барселоной"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос остался недоволен работой арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны".

"Удаление Роналду? Думаю, это был игровой момент, он не симулировал, а просто потерял равновесие. Мы на десять минут остались без чрезвычайно важного игрока, поэтому, возможно, подадим апелляцию. Подумаем об этом. На мой взгляд, в эпизоде с Суаресом пенальти не было. Не думаю, что судья стал бы свистеть, если бы не видел момента. Но, по-моему, там ничего не было" - цитирует Рамоса Goal.com.

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