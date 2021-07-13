Рамос рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота "Реала"

Теги псжреал мадридсерхио рамос

Рамос рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота "Реала"

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос заявил, что он не будет праздновать гол в ворота "Реала", если выйдет на поле в матче против мадридского клуба.

"Я провел прекрасное время в Мадриде. Мне было грустно уходить из своего дома. Но я решил перейти в ПСЖ. Это команда с отличным проектом. Я люблю принимать новые вызовы и побеждать. Надеюсь, что буду играть так же, как в "Реале". Я перешел в идеальную команду, но "Реал" навсегда останется в моем сердце.

Я никогда не буду праздновать гол в ворота "Реала". Это моя семья. Поэтому я никогда не отпраздную ни гол "Реалу", ни победу над ними", – приводит слова Рамоса AS.

Напомним, что 35-летний Рамос покинул "Реал" по истечению срока контракта, а затем перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

Не пропустите: Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Влашич перейдет в "Милан"

Источник: Влашич перейдет в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов