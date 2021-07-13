Рамос рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота "Реала"

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос заявил, что он не будет праздновать гол в ворота "Реала", если выйдет на поле в матче против мадридского клуба.

"Я провел прекрасное время в Мадриде. Мне было грустно уходить из своего дома. Но я решил перейти в ПСЖ. Это команда с отличным проектом. Я люблю принимать новые вызовы и побеждать. Надеюсь, что буду играть так же, как в "Реале". Я перешел в идеальную команду, но "Реал" навсегда останется в моем сердце.

Я никогда не буду праздновать гол в ворота "Реала". Это моя семья. Поэтому я никогда не отпраздную ни гол "Реалу", ни победу над ними", – приводит слова Рамоса AS.

Напомним, что 35-летний Рамос покинул "Реал" по истечению срока контракта, а затем перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

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