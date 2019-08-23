Рамос рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры. Об этом сообщает As.
"Еще несколько лет я хочу быть в "Реале". Сейчас я наслаждаюсь футболом. Очень большое количество времени я посвящаю тренировкам, я окружаю себя лучшими тренерами по физподготовке.
Я вижу себя лидером "Реала" и национальной сборной. Хочу выигрывать с ними трофеи.
Не исключаю того, что, когда закончу карьеру футболиста, стану тренера", - сказал Рамос.
Футболист стал игроком мадридского клуба в 2005 году.
Завтра, 24 августа, "Реал" сыграет с "Вальядолидом". Начало - в 20:00 (мск).
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Рамос высказался о прошлом сезоне "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0