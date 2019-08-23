Рамос рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры

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Рамос рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры

Игрок "Реала" Серхио Рамос рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры. Об этом сообщает As.

"Еще несколько лет я хочу быть в "Реале". Сейчас я наслаждаюсь футболом. Очень большое количество времени я посвящаю тренировкам, я окружаю себя лучшими тренерами по физподготовке.

Я вижу себя лидером "Реала" и национальной сборной. Хочу выигрывать с ними трофеи.

Не исключаю того, что, когда закончу карьеру футболиста, стану тренера", - сказал Рамос.

Футболист стал игроком мадридского клуба в 2005 году.

Завтра, 24 августа, "Реал" сыграет с "Вальядолидом". Начало - в 20:00 (мск).

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