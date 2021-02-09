Рамос рассказал, как прошла его операция на колене
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос сообщил, что его операция на мениске левого колена прошла успешно.
"Я был вынужден пойти на операцию. Никто не хочет подобного. Но, слава Богу, все прошло отлично. Операцию рекомендовал врач, так что у меня не было выбора. Я сделаю все, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Я благодарен всей команде врачей за отличную работу", — написал Рамос на своей странице в Instagram.
Ожидается, что 34-летний защитник вернется в строй к апреле.
В нынешнем сезоне Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14