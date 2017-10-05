Рамос рассказал, какие у него отношения с Пике

Защитник сборной Испании Серхио Рамос рассказал о взаимоотношениях с Жераром Пике.

"Была непростая неделя для футболистов "Барселоны", выступающих за сборную Испании, и нам нужно отделять спорт от политики. Мне нужно было поговорить с Пике и тренером, прежде чем говорить публично, поэтому я не общался с прессой ранее.

Мне нечего сказать о ком-то, кто поддерживает независимость Каталонии, находясь в национальной сборной, и я надеюсь, что могу жить в свободной и демократической стране, но я знал, что это будет трудная неделя.

У нас очень хорошие отношения, даже несмотря на то что у нас разные мысли по некоторым вопросам. У всех есть свобода выражать своё мнение, но мы должны думать о команде. Мы просим болельщиков наслаждаться игрой и о хорошей атмосфере" - цитирует Рамоса Marca.

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