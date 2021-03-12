Рамос рассказал, какую команду он считает самым сильным соперником в своей карьере

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, кого из партнеров он считает лучшими в карьере, а также назвал самого сильного соперника в карьере.

"Мне повезло играть с самыми лучшими футболистами. В "Реале" такими были Роналду, Роналдо, Бекхэм, Роберто Карлос... В сборной Испании Хави, Иньеста, Пуйоль... Я стремился брать понемногу от каждого из них.

Самым сильным соперником была "Барселона" под руководством Гвардиолы. Это была лучшая "Барса" в истории", - приводит слова Рамоса Marca.

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