Рамос рассказал, кто убедил его перейти в ПСЖ

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос рассказал, что перейти его в парижский клуб убедил бразильский нападающий Неймар.

"Мы общаемся с Неймаром уже 6-7 лет. Мы всегда дружили, даже несмотря на то, что я выступал за "Реал", а он играл за "Барселону". Также я поддерживаю дружеские отношения с Анхелем Ди Марией и Кейлором Навасом, с которыми играл за "Реал". Перейти в ПСЖ меня убедил Неймар. Всегда полезно пообщаться с футболистами перед переходом в новый клуб. Их мнение сыграло свою роль", - приводит слова Рамоса AS.

35-летний Рамос перешел в ПСЖ в статусе свободного агента. Футболист заключил с французским клубом контракт до лета 2023 года.

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