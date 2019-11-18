Рамос рассказал, на что потратил свою первую зарплату

Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал, на что потратил свою первую футбольную зарплату.

"Что я купил со своей первой зарплаты футболиста? Новую кухню и ванну для своей бабушки", - приводит слова Рамоса Marca.

33-летний Рамос является воспитанником "Севильи". Свою профессиональную карьеру он также начал в "Севилье", а с 2005 года Рамос защищает цвета "Реала".

В этом сезоне на его счету 4 забитых мяча в 15 играх.

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