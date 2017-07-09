Рамос рассказал, на кого он равнялся, придя в "Реал"

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Рамос рассказал, на кого он равнялся, придя в "Реал"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, на кого он равнялся, придя в королевский клуб.

"В свое время Роналдо, Рауль и Икер Касильяс были теми, на кого я по большей части равнялся в раздевалке. Также я многое взял от Роберто Карлоса с Мишелем Сальгадо", - приводит слова 31-летнего защитника "сливочных" Marca.

Напомним, Рамос высказался о возможности выигрыша им "Золотого мяча"

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