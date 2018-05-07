Рамос рассказал о давлении на арбитра со стороны Месси

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о давлении на арбитра Алехандро Эрнандеса, который обслуживал вчерашний Эль Класико, со стороны форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси в перерыве немного надавил на арбитра. Не знаю, зафиксировали ли это камеры. Также не могу сказать, судил бы он по-другому во втором тайме, если бы этого не произошло" - приводит слова Рамоса Marca.

Отметим, что во втором тайме арбитр не зафиксировал очевидный фол Суареса на Варане перед голом Месси, а также не назначил пенальти за подножку Марсело со стороны Альбы.

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