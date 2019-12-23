Рамос рассказал о планах "Реала" на 2020 год

Капитан "Реала" Серхио Рамос рассказал о планах на 2020 год.

"Я бы больше хотел добиться успеха на профессиональном уровне. Чтобы травмы обходили нас стороной. "Реалу" необходимо успешно выступить в трех турнирах. Очень хотим дойти до финалов Лиги чемпионов и кубка Испании и в то же время хорошо выступить в Ла Лиге", - сказал Рамос.

После 18 туров Примеры "Реал" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 2 балла. В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому клубу предстоит сыграть с "Манчестер Сити".

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