Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ"

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Футболист "ПСЖ" Серхио Рамос рассказал о причинах своего перехода в парижский клуб.

"Хочу начать все с начала, взяться за дело со всей скромностью, усердием. Также я почувствовал, что смогу играть с выдающимися футболистами, стать частью спортивного проекта, стремящегося добиться успеха. Это клуб, в котором требуются только победы.

В футболе все может произойти, есть множество факторов, мелких деталей, определяющих результат. Нам нужно думать о том, как победить, и отдавать ради этого все силы", — цитирует Рамоса RMC Sport.

Напомним, что Рамос провел 16 лет в мадридском "Реале" и выиграл в составе "сливочных" 22 трофея.

В прошедшем сезоне испанец провел 15 матче за "Реал" в Ла Лиге и забил 2 гола.

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