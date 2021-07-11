Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ"

Теги реал мадридпсжсерхио рамос

Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ"Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Футболист "ПСЖ" Серхио Рамос рассказал о причинах своего перехода в парижский клуб.

"Хочу начать все с начала, взяться за дело со всей скромностью, усердием. Также я почувствовал, что смогу играть с выдающимися футболистами, стать частью спортивного проекта, стремящегося добиться успеха. Это клуб, в котором требуются только победы.

В футболе все может произойти, есть множество факторов, мелких деталей, определяющих результат. Нам нужно думать о том, как победить, и отдавать ради этого все силы", — цитирует Рамоса RMC Sport.

Напомним, что Рамос провел 16 лет в мадридском "Реале" и выиграл в составе "сливочных" 22 трофея.

В прошедшем сезоне испанец провел 15 матче за "Реал" в Ла Лиге и забил 2 гола.

Также не пропустите: Линекер поздравил Месси с победой Кубке Америки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро выложил видео из раздевалки сборной Аргентины после победы в Кубке Америки (видео)

Агуэро выложил видео из раздевалки сборной Аргентины после победы в Кубке Америки (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов