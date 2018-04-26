Рамос рассказал о своем отношении к Зидану

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.

"К тренеру "Реала" всегда будут вопросы. Им нужно научиться жить с этим. Я уже много лет выступаю за этот клуб. В первые семь или восемь сезонов я не выиграл Лигу Чемпионов. У нас были тренеры, работу которых никто не обсуждал.

Что касается Зидана, то я снимаю шляпу перед ним, за то, как он управляет командой. Он знает, как принимать сложные решения. Мы все рады, что он возглавляет нашу команду", - приводит слова Рамоса SportsMole.

Напомним, что под руководством Зидана "Реал" выиграл две Лиги Чемпионов подряд.

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