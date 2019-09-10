Рамос рассказал о своей мечте



Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что он мечтает вновь выиграть Лигу Чемпионов.

"Моя мечта - выиграть Лигу Чемпионов. Я бы хотел выиграть турнир с "Реалом" в пятый раз. Это было бы невероятно. Что касается национальной сборной, то я мечтаю еще раз стать чемпионом мира или Европы.

Насчет "Золотого мяча", то не знаю, был ли я близок к его завоеванию. Я верю, что такое возможно.

Я закончу карьеру, когда об этом мне скажет мое тело. Но сейчас я думал, что могу отыграть еще пару лет на высоком уровне", - приводит слова Рамоса AS.

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