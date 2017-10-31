Рамос рассказал о своих отношениях с Пике

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Рамос рассказал о своих отношениях с ПикеЗащитник "Реала" Серхио Рамос рассказал о своих отношениях с защитником "Барселоны" Жераром Пике.

По словам капитана "сливочных", раньше он практически не общался с партнером по сборной.

"Если сравнить наши нынешние отношения с Пике с тем, что было до этого, можно сказать, что мы достаточно неплохо ладим. А раньше у нас с ним практически не было отношений. Однако мы уважали друг друга, так как вместе выходили на поле за сборную и знали, что являемся одной из лучших пар центральных защитников в мире. И это шло на пользу национальной команде", - сказал он. 

Читайте: Рамос определил самую проблемную позицию "Реала", которая требует усиления | http://soccernews.ru

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