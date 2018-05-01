Рамос рассказал о тактике "Реала" на ответную игру против "Баварии"
Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча с "Баварией".
"Мы намерены все сказать на поле. Мы победили на выезде, это уже история. Мы сыграли хорошо и хотим продолжать в том же духе. Знали, что если плотно сыграем в защите, то сможем потревожить их на контратаках.
Мы добились хорошего результата, ответная игра будет похожей на предыдущую. Им надо атаковать, а мы сможем ловить их на контратаках - сыграть так, как мы любим.
Возможность играть в финале - это награда за ту тяжелую работу, которая была проделана в ходе сезона. Надеюсь, мы сможем выйти в финал, мы очень этого хотим. Мы добились хорошего результата, но должны думать, что счет в противостоянии 0:0. Мы хотим победить немцев и затем защитить наш трофей.
Результаты говорят сами за себя. Зидан - отличный тренер, мы рады быть с ним в одной лодке" - приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.
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