Рамос рассказал о трудностях адаптации в ПСЖ

Фото твиттер Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос посетовал, что ему тяжело далась смена команды.

35-летний футболист в прошлом году перешёл в парижский клуб из "Реала", где он провёл 16 сезонов.

"Сначала мне было трудно в новой команде, потому что я очень долго был в "Реале", но я нахожу свой баланс, и морально чувствую себя хорошо", - цитирует испанца RMC Sport.

В составе ПСЖ Рамос сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

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