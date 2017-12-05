Рамос рассказал о взаимоотношениях с Роналду

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о взаимоотношениях с ведущим форвардом команды Криштиану Роналду.

"Между мной и Роналду ничего не произошло. У нас всегда были прекрасные дружеские отношения. Мы личности и имеем различные мнения, но мы движемся в одинаковом направлении" - цитирует Рамоса Marca.

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