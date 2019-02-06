Рамос рассказал о желании стать тренером

Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал, что в будущем хотел бы стать тренером. Об этом сообщает Antena 3. В этом году футболисту исполнится 33 года.

"Мне нравится идея о том, что я могу тренировать. Мне нравится общаться с моими товарищами, давать советы. Я лидер и капитан, а это схоже с тренерской ролью", - заявил Рамос.

В нынешнем сезоне капитан провел 22 матча, забив 5 голов и отметившись 1 ассистом.

Рамос стал игроком "Реала" в 2005 году, перейдя из "Севильи" за 27 миллионов евро.

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