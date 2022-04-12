Рамос рассказал, сколько лет еще хочет играть на топ-уровне
Фото: твиттер Рамоса\Автор неизвестен
Испанский центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос поделился планами на будущее и рассказал, сколько лет хочет играть на топ-уровне.
"Я бы хотел еще 4-5 лет отыграть на высоком уровне, а потом получить другой опыт. Я проведу два года в Париже и постараюсь сделать так, чтобы они превратились в три. А потом посмотрим.
Пока физическое состояние позволяет, думаю, я смогу сконцентрироваться на этом", – сказал испанец для Prime Video Sport France.
Напомним, что Рамос перешел в ПСЖ из мадридского "Реала" прошлым летом на правах свободного агента и подписал с парижанами соглашение до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне из-за постоянных травм испанец сыграл всего 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13