Рамос рассказал, сколько лет еще хочет играть на топ-уровне

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Рамос рассказал, сколько лет еще хочет играть на топ-уровне

Фото: твиттер Рамоса\Автор неизвестен

Испанский центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос поделился планами на будущее и рассказал, сколько лет хочет играть на топ-уровне.

"Я бы хотел еще 4-5 лет отыграть на высоком уровне, а потом получить другой опыт. Я проведу два года в Париже и постараюсь сделать так, чтобы они превратились в три. А потом посмотрим.

Пока физическое состояние позволяет, думаю, я смогу сконцентрироваться на этом", – сказал испанец для Prime Video Sport France.

Напомним, что Рамос перешел в ПСЖ из мадридского "Реала" прошлым летом на правах свободного агента и подписал с парижанами соглашение до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне из-за постоянных травм испанец сыграл всего 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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