Рамос: "Реал" может отказаться устраивать чемпионский коридор для "Барселоны"

Теги серхио рамосреал мадридбарселона

Рамос: "Реал" может отказаться устраивать чемпионский коридор для "Барселоны"Защитник "Реала" Серхио Рамос признал, что его команда может отказаться устраивать чемпионский коридор для "Барселоны".

Это произойдет, если так скажет главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. 

"Чемпионский коридор? Я давно говорил, что мы должны уважать все, что говорит наш тренер. "Барселона" тоже не устроила нам чемпионский коридор.

Должно быть взаимное уважение, и не нужно преувеличивать значимость ситуации с коридором. Не думаю, что для "Барселоны" это имеет большое значение.

Все будет так, как скажет тренер. Но если мы не устроим им чемпионский коридор, это не будет означать, что мы их не уважаем", - отметил капитан.

Читайте: Зидан: "50 голов за сезон для Роналду - норма"  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов