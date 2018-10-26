Рамос: "Реал" - на правильном пути"

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Рамос: "Реал" - на правильном пути"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о проблемах своей команды.

"Быть едиными - это путь к успеху. В невзгоды мы лучше всего демонстрируем наши ценности. Выход из этой ситуации сделает нас сильнее. Мы - на правильном пути, решая большие проблемы, мы получаем максимум удовольствия", - цитирует 32-летнего защитника "сливочных" El Mundo Deportivo.

После 9-ти сыгранных туров в Ла Лиге "Реал" занимает 7-е место с 14 очками в активе.

Напомним, Рамос обсудил с руководством "Реала" будущее Лопетеги. | soccernews.ru

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