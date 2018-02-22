Рамос: "Реал" продолжит бороться за чемпионский титул"

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Рамос: "Реал" продолжит бороться за чемпионский титул"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос после победы над "Леганесом" дал понять, что "сливочные" намерены продолжать борьбу за чемпионский титул.

"Такие победы всегда помогают укреплять моральный дух. Нужно продолжать в том же духе. После серии плохих результатов мы исправляемся и понемногу движемся к своим целям. Продолжим бороться за титул в Ла Лиге и попытаемся как можно сильнее сократить отставание от "Барселоны". Будем улучшать игру, стараясь при этом как можно меньше пропускать" - цитирует Рамоса Marca.

Отметим, что за 14 туров до завершения чемпионата Испании "Реал" занимает третье место в турнирной таблице первенства и отстаёт от лидирующей "Барселоны" на 14 очков.

Не пропустите: Рамос получил 163-ю желтую карточку в Ла Лиге, это рекорд турнира. | http://soccernews.ru

комментарии
РМ

ага))) а Барса начнет начнет проигрывать, скажет тоже, нам бы Атлетико догнать.

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